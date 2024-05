Luis Alberto-Napoli, ecco cosa filtra dall'entourage dello spagnolo

Il centrocampista nei giorni scorsi è stato più volte accostato al Napoli

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, nella giornata di mercoledì ha risposto alla domanda relativa a una valutazione da 15 milioni di euro per la cessione del centrocampista spagnolo Luis Alberto: "Ma chi ve l'ha detto? Io non ho chiesto niente a nessuno, non è in vendita", ha spiegato. Il centrocampista nei giorni scorsi è stato più volte accostato al Napoli, ma secondo quanto si legge sul Corriere dello Sport non ci sarebbero grossi segnali in tal senso da parte dell'entourage del calciatore.

"La You First, scuderia che gestisce il giocatore spagnolo, non ha mai confermato le voci di mercato che sono rimbalzate da Doha o da Siviglia. Neppure quella che vuole il Napoli sulle sue tracce. Luis, a Doha, stavolta andrebbe. L'anno scorso, prima del rinnovo, l'assalto dell'AZ-Duhail, quantificato in 15 milioni, non era andato a buon fine".