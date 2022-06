Luis Alberto, niente Napoli: il fantastista è vicino al ritorno in Spagna

"Lotito è pronto a cedere il fantasista spagnolo al Siviglia per poter iniziare il mercato in entrata dei biancocelesti".

Luis Alberto sarà il sacrificato in casa Lazio. Lo spiega il portale Sportmediaset, che scrive: "Lotito è pronto a cedere il fantasista spagnolo al Siviglia per poter iniziare il mercato in entrata dei biancocelesti. La richiesta è di 25 milioni di euro, al momento gli andalusi sono fermi a 16, ma c'è cauto ottimismo". Il fantasista spagnolo nelle scorse settimane era stato proposto anche al Napoli in uno scambio che avrebbe coinvolto Piotr Zielinski.