Lukaku, campione di serietà: si allena da solo nei giorni liberi

Non solo un riferimento in campo, ma anche un esempio per i compagni fuori dal campo e nella mentalità durante gli allenamenti. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola scrive di Romelu Lukaku e del suo approccio da quando è arrivato al Napoli a fine agosto: "L’inizio è stato travagliato, perché Big Rom è arma da maneggiare con estrema cura e questo nessuno lo sa meglio di Conte.

Ma su una cosa nessuno può avere dubbi: avere Lukaku nello spogliatoio cambia le prospettive di una squadra. Romelu ha un carisma fuori dal comune e sa conquistare l’affetto e la stima dei compagni con il lavoro e con il sorriso. Un campione in tutto: per serietà, per umiltà, per voglia di lavorare (anche da solo nei giorni liberi) e di mettersi a disposizione della squadra".