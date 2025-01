Lukaku decisivo, i quotidiani lo premiano: "Tutte le azioni passano da lui"

vedi letture

Altra prova di spessore per Lukaku, altre due sponde vincenti per i compagni. Voti alti in pagella.

Voto 7 per il Corriere dello Sport: "La squadra fa tappa sempre da lui prima di arrivare in porta. Altri due assist, altre due sponde vincenti: prima apparecchia per Di Lorenzo, poi è bravo a giocare con le ambizioni di Anguissa. Nel primo tempo sfiora il gol col mancino dopo uno schema da punizione".

Voto 7 per Tuttonapoli: "Bravo nell’azione del vantaggio nel consueto lavoro di sponda. Ci mette lo zampino pure sul gol di Anguissa. Centralissimo nel gioco di Conte".

Voto 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Lavoro di sponda fondamentale nei due gol, sempre presente nelle azioni offensiva. Non tira, ma gioca per la squadra".