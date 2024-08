Lukaku è già in buona condizione: possibile esordio con il Parma

Romelu Lukaku sarà a breve un nuovo giocatore del Napoli, questo ormai è appurato, ma la notizia è che potrebbe addirittura debuttare già sabato sera contro il Parma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centravanti sta bene e sembra essere in buona condizione e anche tirato fisicamente, segno che durante l'estate ha lavorato come Antonio Conte chiedeva.

Ieri l'attaccante belga ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, a Roma. Il centravanti in arrivo dal Chelsea è da sempre il primo nome del tecnico per rinforzare il suo attacco visto l'addio di Victor Osimhen, anche se il nigeriano non ha ancora trovato una sistemazione a poche ore dal gong del calciomercato. Per concludere l'operazione sono serviti mesi di trattative e rilanci, col direttore sportivo Giovanni Manna che alla fine ha trovato la quadra coi Blues per 30 milioni di euro più bonus sulla futura rivendita, con un acquisto a titolo definitivo.

Nell'ultima stagione con la maglia della Roma ha giocato 47 partite, di cui 32 in Serie A, 13 in Europa League e 2 in Coppa Italia, segnando 21 gol. In tanti lo hanno criticato per il suo misero bottino, ma dall'anno dello scudetto dell'Inter è il suo miglior rendimento a livello realizzativo.