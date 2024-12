Lukaku in crescita, i quotidiani lo premiano: "Sfiora l'eurogol, tanto lavoro sporco"

Romelu Lukaku stavolta mette d'accordo tutti. Pur senza segnare, a Torino brilla e sfiora l'eurogol di tacco. Tutti voti alti in pagella. Per i quotidiani è da 6.5 così come per la nostra redazione.

Gazzetta dello Sport: "Spettacolare il tacco sottoporta, senza Milinkovic celebreremmo un gran gol. Lavoro sporco, no lustrini, utilità massima".

Corriere dello Sport: "Se avesse segnato con il tacco su invito di Kvara, sarebbe stata la foto-copertina di una prestazione tosta, tra le migliori da quando è in città: Coco gli si incolla addosso ma Rom interpreta bene il ruolo di centroboa. Partita numero 350 nei campionati top d’Europa".

Tuttonapoli: "Ogni partita che passa migliora la condizione fisica ed è evidente. Regge bene nel duello con Coco, con un colpo di tacco avrebbe fatto venire giù il settore ospiti dell'Olimpico Grande Torino se Milinkovic-Savic non fosse un grande portiere".