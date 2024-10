Lukaku show, tanti 7,5 in pagella sui quotidiani: "Potenza spaventosa, spazza via le critiche"

vedi letture

Grandi elogi a Lukaku per la rete con il Milan e per una prestazione di livello. Le pagelle sono alte, commenti positivi, voti da primo della classe, o quasi.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport: "Puntuale come le tasse: se c'è Conte in panchina e il Milan contro, lui segna. Sesta rete in sei incroci, aveva bisogno di un acuto in un big match".

Voto 7,5 per Il Mattino: "Spaventosa potenza sul suo gol che silenzia San Siro. L’imbucata dopo cinque minuti quando resiste con forza al ritorno di Tiaw e Pavlovic, con tanto di spallata, è da incorniciare. Fa da sponda, indietreggia, fatica e si sacrifica"

Voto 7.5 per il Corriere dello Sport: "Segna il sesto gol ai rossoneri dopo appena 5 minuti spazzando via Pavlovic di forza. Una prova da vero attaccante, nel vivo della manovra".

Voto 7.5 per Tuttonapoli: "Pronti via e spazza via tutte le critiche di questi giorni: gol da centravanti vero, spazzando via fisicamente il difensore e rubando il tempo a Maignain. Gara sporca e tanta voglia di lottare".