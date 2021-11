Lunedì via i punti, dopo 15 giorni tornerà a correre: l'iter di Osimhen, ma lo stop è lungo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, dopo lunedì, quando il professor Tartaro si presenterà a casa di Victor Osimhen per levargli i punti messi sul volto del giocatore nel corso dell'intervento effettuato negli scorsi giorni in seguito allo scontro con Skriniar, il nigeriano potrà iniziare ad allenarsi con la cyclette per non perdere fiato e mantenersi in forma in vista del ritorno sul campo. Poi, dopo circa 15 giorni, se tutto andrà per il meglio, l'attaccante potrà anche tornare a correre sul campo per un altro step del recupero che sarà lungo almeno 3 mesi.