Manna-Allegri, Il Roma: "ADL si è fidato del ds sbagliato che ha scelto il tecnico meno adatto"

Duro editoriale de Il Roma sulla situazione del Napoli: critiche a Giovanni Manna, mentre vengono ridimensionate le responsabilità di Aurelio De Laurentiis.

È tempo di individuare le responsabilità per le difficoltà attraversate dal Napoli. Nell'editoriale firmato da Gerardo Casucci e pubblicato da Il Roma viene utilizzata un'espressione molto dura per descrivere quanto starebbe accadendo intorno al club azzurro: "A Napoli è in pieno svolgimento la consueta pratica dello scaricabarile: l'odiosa abitudine ad attribuire colpe o errori ad altro/i da chi ne è effettivamente responsabile. La ferita creatasi nella squadra azzurra non è colpa di nessuno dei presenti".

Il Roma: "De Laurentiis si è fidato del direttore sportivo sbagliato"

Nel mirino dell'editoriale finisce soprattutto il direttore sportivo Giovanni Manna, mentre vengono considerate inferiori le responsabilità del presidente: "Solo a Giovanni Manna riconosco la mancanza di esperienza, ma anche l'arroganza giovanile tutta juventina. Il meno colpevole è il presidente Aurelio De Laurentiis, reo solo di essersi fidato del direttore sportivo sbagliato e, a causa sua, di aver scelto l'allenatore meno adatto ai calciatori a disposizione e al loro rilancio fisico e psicologico dopo le fatiche contiane".