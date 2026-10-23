Allegri ha due intoccabili: confermatissimi anche con la Roma

Napoli-Roma, Allegri conferma il 4-3-3 del Bodo: Badiashile e Olivera in corsa, Lobotka scalpita, tridente Lang-Højlund-Politano

Il Corriere dello Sport scrive dei dubbi di formazione di Allegri in vista della sfida con la Roma. Secondo il quotidiano, verrà riproposto il 4-3-3 visto contro il Bodo/Glimt in Champions League. Il modulo, si legge, è un vestito che il Napoli ha saputo indossare e con cui domani proverà a sentirsi ancora più a suo agio, anche se tutto dipenderà dalle interpretazioni dei ruoli e dalle caratteristiche dei singoli. Una conferma che arriva dopo il 4-3 europeo e che rappresenta un cambio di rotta rispetto alla difesa a tre vista nelle ultime settimane.

Badiashile e Olivera in corsa, Lobotka scalpita

Con Meret in porta, in difesa potrebbero esserci due novità: Badiashile contende una maglia a Rrahmani, con il francese in vantaggio, e Olivera può rivedersi a sinistra al posto di Spinazzola. In mediana De Bruyne e McTominay sono “assolutamente intoccabili”, e riecco Lobotka, che scalpita. Resta da capire al posto di chi: resta Anguissa, ma nulla, per il momento, è ancora deciso. In attacco, invece, tutto confermato: il tridente europeo che ha ben figurato contro i norvegesi, Lang-Højlund-Politano, verrà riproposto. Allegri scioglierà i dubbi soltanto dopo la rifinitura, in vista di un big match in cui servono equilibrio, solidità e continuità.