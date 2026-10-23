Vergara sarà convocato per Napoli-Roma? La decisione di Allegri

Napoli, Vergara torna in gruppo e sarà convocato con la Roma: rientro prudente, ma è già una gran bella notizia per Allegri

Vergara ieri ha lavorato per intero in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale nel finale della gara con la Turchia, e dunque verrà convocato per Napoli-Roma. Un rientro che arriva dopo giorni di lavoro personalizzato e che chiude un periodo di stop in cui il giovane centrocampista ha saltato diverse partite, tra campionato e Champions League. Per Allegri è una notizia importante, in un momento in cui l’infermeria resta affollata e il calendario impone cinque gare in quindici giorni.

Rientro prudente: nessun rischio, ma già tornare in gruppo è una gran notizia

È ancora presto per dire se ci sarà spazio per lui a gara in corso. Vergara verrà gestito con attenzione e il suo sarà, senza dubbio, un rientro prudente: lo staff medico non vuole correre alcun rischio, anche alla luce delle ricadute avute di recente da altri giocatori azzurri. Ma già tornare in gruppo è, per l’allenatore e per il giocatore, una gran bella notizia. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il talento di Frattamaggiore scalpita dopo più di un mese lontano dal campo, e il suo ritorno restituisce al tecnico un’alternativa in mezzo al campo, dove le assenze hanno pesato più che altrove.