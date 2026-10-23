Vergara sarà convocato per Napoli-Roma? La decisione di Allegri
Vergara ieri ha lavorato per intero in gruppo per la prima volta dopo l’infortunio rimediato con la Nazionale nel finale della gara con la Turchia, e dunque verrà convocato per Napoli-Roma. Un rientro che arriva dopo giorni di lavoro personalizzato e che chiude un periodo di stop in cui il giovane centrocampista ha saltato diverse partite, tra campionato e Champions League. Per Allegri è una notizia importante, in un momento in cui l’infermeria resta affollata e il calendario impone cinque gare in quindici giorni.
Rientro prudente: nessun rischio, ma già tornare in gruppo è una gran notizia
È ancora presto per dire se ci sarà spazio per lui a gara in corso. Vergara verrà gestito con attenzione e il suo sarà, senza dubbio, un rientro prudente: lo staff medico non vuole correre alcun rischio, anche alla luce delle ricadute avute di recente da altri giocatori azzurri. Ma già tornare in gruppo è, per l’allenatore e per il giocatore, una gran bella notizia. Lo scrive il Corriere dello Sport. Il talento di Frattamaggiore scalpita dopo più di un mese lontano dal campo, e il suo ritorno restituisce al tecnico un’alternativa in mezzo al campo, dove le assenze hanno pesato più che altrove.
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