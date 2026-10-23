Napoli-Roma, a rischio gestione afflusso allo stadio per proteste carburante

Napoli-Roma, caos trasporti e carburante: la Prefettura valuta l’apertura anticipata dei cancelli, gara non a rischio

La crisi dei trasporti e le proteste legate al caro carburanti rischiano di avere ripercussioni anche su Napoli-Roma. La combinazione tra il blocco dei trasporti, le manifestazioni e le potenziali difficoltà operative delle forze dell’ordine a causa dell’assenza di carburante, infatti, potrebbe mettere a forte rischio la gestione dell’afflusso allo stadio per il big match in programma domani alle ore 18. Una situazione delicata, che si inserisce nel quadro dei disagi segnalati nelle ultime ore tra il blocco del nodo di Casoria dell’A1, le file ai distributori e i possibili tagli ai servizi di trasporto annunciati da Eav.

Prefettura al lavoro, possibile apertura anticipata dei cancelli

La Prefettura segue con la massima attenzione le varie situazioni e non si escludono provvedimenti come l’apertura anticipata dei cancelli, per distribuire meglio l’ingresso dei tifosi e ridurre i rischi legati all’afflusso. Al momento, tuttavia, la partita non sembra a rischio. Per i tifosi diretti al Maradona, il consiglio è di tenersi informati sugli aggiornamenti e di muoversi con largo anticipo. Il match, atteso dal pubblico dopo il 4-3 al Bodo/Glimt e con l’impianto verso il sold-out, dovrebbe dunque svolgersi regolarmente, a meno di sviluppi imprevisti nelle prossime ore.