Manna ha già fatto tutto con l'Everton: formula e cifre (in attesa del sì di Lindstrom)

Sabato, Lindstrom ha regolarmente giocato l'amichevole con il Mantova e ha anche segnato il suo primo gol con la maglia azzurra

Il diesse Manna ha raggiunto con l'Everton un accordo per la cessione di Jesper Lindstrom in prestito oneroso (3-4 milioni) con diritto di riscatto (21-22 milioni). Lo spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che chiarisce come manchi il sì del calciatore al trasferimento in Premier League: "Ora tocca al giocatore e al suo entourage raggiungere l'intesa con i Toffees.

Sabato, Lindstrom ha regolarmente giocato l'amichevole con il Mantova e ha anche segnato il suo primo gol con la maglia azzurra, e ciò significa che la storia non è ancora arrivata ai dettagli significativi. Manna, però, ha aperto la lista degli esterni per anticipare gli eventi, così da farsi trovare pronto quando andrà via il danese, considerando che la regola di base del mercato azzurro è la seguente: esce uno, entra un altro. (Il prescelto è David Neres)