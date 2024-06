Manna spinge per rinnovo Kvara: la proposta economica del Napoli

Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il ds Giovanni Manna vuole blindare Kvicha Kvaratskhelia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

In attesa dell'ufficialità di Antonio Conte, il Napoli è già al lavoro per blindare le sue pedine di rilievo. Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il ds Giovanni Manna vuole blindare Kvicha Kvaratskhelia. Conte considera l'attaccante un potenziale top player a livello internazionale. In settimana sono previsti nuovi contatti tra il Napoli e l'agente del georgiano (Mamuka Jugeli) per impostare il prolungamento del contratto fino al 2029.

Sul tavolo anche un importante aumento dell'ingaggio, che passerà dagli attuali 1.4 ai 5.5 milioni di euro a stagione. Possibile anche l'inserimento di una clausola rescissoria (da almeno 150 milioni di euro), una mossa volta ad allontanare il forte pressing del Psg, da tempo interessato a Kvara. Conte vuole ripartire proprio da lui, per questo motivo Manna sta lavorando con insistenza per blindare il talento georgiano.