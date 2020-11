Maradona ossessione di Agnelli, ma rifiutò la Juve: "Non posso farlo ai napoletani, sono uno di loro!"

"Agnelli mi chiamava continuamente promettendo cifre pazzesche, gli risposi che non avrei mai potuto fare questo affronto ai napoletani perché io mi sentivo uno di loro". Le parole sono di Diego Armando Maradona, risalenti ad anni fa, e l'aneddoto è stato raccontato oggi da Tuttosport. La Juventus voleva portare Diego a Torino, Gianni Agnelli ne era innamorato a tal punto da andarsene da Capri in elicottero per vederlo giocare al Partenio in un Avellino-Napoli. Ci fu un blitz torinese, ma nulla di fatto: Maradona in Italia poteva giocare solo nel Napoli.