Maradona sedato: spuntano sintomi di astinenza da alcol

Come sta Diego Maradona? Bene, dopo l'operazione al cervello, tanto che voleva già uscire, prima del 'no' secco dei medici. L'edizione odierna del Corriere dello Sport scrive, ricostruendo la vicenda: "Gli ultimi aggiornamenti riportavano episodi di confusione e sintomi di astinenza dall'alcol, un problema che appare molto grave". A quanto pare, per questo motivo giovedì scorso Maradona è stato anche sedato. E non sarà dimesso a breve.