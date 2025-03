Marzo è storicamente il mese migliore per Conte: dato sulle vittorie impressionante

vedi letture

La sua leadership, paragonabile a un bomber decisivo, spinge il Napoli oltre i propri limiti.

Napoli, marzo è storicamente il mese migliore per Conte: dato sulle vittorie impressionante L’impronta di Conte si vede in un Napoli affamato, determinato e con un'identità forte. Cultura del lavoro e senso di appartenenza sono tornati centrali, e la squadra ha imparato dai propri errori, come dimostrato dopo la battuta d’arresto contro il Como. Contro l’Inter, il tecnico ha rispolverato il 4-3-3, sorprendendo Inzaghi e ritrovando equilibrio: Gilmour mezzala ha liberato Lobotka, mentre l’avanzamento di Politano ha ridato fluidità alla manovra.

Conte è il vero valore aggiunto. La sua leadership, paragonabile a un bomber decisivo, spinge il Napoli oltre i propri limiti. Le statistiche. riportate da La Gazzetta dello Sport, parlano chiaro: a marzo, il tecnico ha sempre fatto la differenza, con un impressionante 68% di vittorie in Serie A. E ora, con il rientro di Anguissa e Neres all’orizzonte, gli azzurri vogliono riprendersi tutto. L’esercito di Conte è di nuovo in marcia, pronto a inseguire la vetta.