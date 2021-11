Mazraoui a gennaio può essere un affare per il Napoli: quotazione in calo in vista della scadenza

Noussair Mazraoui, olandese di nascita ma di nazionalità marocchina che compirà 24 anni domenica, resta un nome seguito dal Napoli per rinforzare la difesa e in particolare le corsie. A scrivere del terzino in scadenza di contratto con l'Ajax è l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "La trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza con il club olandese si è mostrata complicata. In estate veniva valutato attorno ai 15 milioni di euro, una quotazione che sta ora decrescendo in vista della scadenza del contratto.

In questa stagione, ha totalizzato 11 presenze in Eredivisie e 4 in Champions League, segnando 4 gol nel campionato olandese. Con la maglia del Marocco ha giocato 12 partite, realizzando un gol.".