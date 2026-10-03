Prima pagina "Questa è l'Italia!", Gazzetta dello Sport: "Fermato Zidane e si poteva vincere"

Donnarumma super con 5 parate, Bastoni rimonta il gol di Olise: gli azzurri fermano la corazzata di Zidane a Parigi e potevano anche vincere.

"Questa è Italia" titola oggi la Gazzetta dello Sport, celebrando il pareggio per 1-1 conquistato dagli azzurri contro la Francia a Parigi in Nations League. Gigio Donnarumma si è reso protagonista di cinque parate decisive, mentre Alessandro Bastoni ha rimontato il vantaggio firmato da Michael Olise. Una prestazione di spessore contro una delle corazzate del calcio continentale, tanto che il quotidiano sottolinea come la squadra di Roberto Mancini avrebbe potuto addirittura vincere la sfida. Il ct ha commentato con soddisfazione: "Applausi, una squadra vera." Lunedì gli azzurri avranno l'occasione di completare l'opera affrontando la Turchia a Bologna.

Federcalcio, martedì la Giunta CONI decide su Malagò: tra ombre e ricorsi

Sul fronte istituzionale, la Gazzetta dello Sport anticipa che martedì la Giunta del CONI sarà chiamata a decidere sul caso Malagò, tra le ombre sollevate attorno alla vicenda e i ricorsi presentati, con particolare attenzione anche ai rischi legati alla posizione di Buonfiglio. Nel suo commento, la giornalista Arianna Ravelli si mostra critica sul percorso intrapreso: "Non è così che si rilancia il calcio", scrive, aprendo un dibattito sul futuro della governance del pallone italiano.

Gasperini e De Laurentiis protagonisti al Festival dello Sport di Trento

Spazio anche al Festival dello Sport di Trento, dove Gian Piero Gasperini ha parlato della sua Roma, mai così vicina all'Inter in classifica. Nella rubrica "Il Rompipallone" di Gene Gnocchi, infine, trova posto una battuta sul presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che smentisce le voci sulla proposta di eliminare l'intervallo delle partite: "Non ho detto che voglio abolire l'intervallo, ma solo spostarlo a dopo il 90° minuto."