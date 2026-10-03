Vergara, esordio da applausi in Francia-Italia: quanti elogi nelle pagelle dei quotidiani

Il centrocampista del Napoli ha debuttato con la Nazionale maggiore, entrando nell'azione del gol del pareggio firmato Bastoni

Quella di ieri è stata una serata che Antonio Vergara difficilmente dimenticherà: il centrocampista del Napoli ha debuttato con la maglia della Nazionale italiana, facendo il suo esordio con l'Italia dei grandi del commissario tecnico Roberto Mancini nella partita Francia-Italia 1-1 di Nations League. Entrato nella ripresa al posto di Pio Esposito, l'approccio di Vergara è stato niente male: il giocatore azzurro ha avuto un impatto decisamente positivo sul match, tanto da entrare anche nell'azione che ha portato al gol di Alessandro Bastoni.

Vergara Francia-Italia, il corpo a corpo con Upamecano che ha acceso l'azione del pareggio

La rete del pareggio dell'Italia è arrivata subito dopo un suo coraggioso corpo a corpo con Upamecano: il giocatore della Francia riesce a vincere il duello, ma il conseguente pressing degli azzurri porta alla rete dell'1-1 messo a segno dal difensore dell'Inter.

Vergara Napoli, pagelle da incorniciare: voti alti da Gazzetta, Repubblica e Il Mattino

Anche i quotidiani hanno apprezzato ed elogiato la prestazione di Antonio Vergara in Francia-Italia. La Gazzetta dello Sport scrive: "Trasmette quella sana incoscienza che aiuta i compagni a sentirsi alla pari con Olise e soci: c'è quando nasce l'azione del pari, c'è quando serve", voto 6.5. Il Corriere dello Sport sottolinea: "Con personalità l'esordio azzurro, non solo in difesa. C'è nell'azione del gol", voto 6.5. Repubblica lo premia con un sintetico "Qualità e quantità", voto 7, il più alto tra le pagelle. Il Mattino aggiunge: "Nella mezz'ora di ieri sera c'è stato tutto il Vergara che in meno di un anno ha conquistato la fiducia di tutti", voto 6.5, mentre Tuttosport si ferma al 6