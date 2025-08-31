McTominay divide i quotidiani: "Il migliore nel primo tempo, ma poi è poco preciso e spreca"

Scott McTominay non è stato determinante come contro il Sassuolo, ma anche contro il Cagliari non è di certo stato tra i peggiori in campo. Partita da 6 per La Gazzetta dello Sport: "Ha sul destro la palla da tre punti in pieno recupero, ma calcia debolmente, poi toglie ad Anguissa il tap-in a un metro dalla porta. Ma è sempre vivo". Da 6,5 per Tuttosport: "Il migliore del Napoli nel primo tempo con più di un'iniziativa personale, non trova nei minuti di recupero, per due volte, il colpo dell'1-0 prima di quello del compagno di reparto".

Sufficienza anche da parte de Il Mattino: Se lo divora il colpo del ko e la rovesciata-bis non gli riesce. Proprio lui, il killer spietato. Usa la sua fisicità e la sua agilità per la prima volta solo al 44' ed è la prima occasione azzurra. Gioca più interno, con Spinazzola che si allarga tanto e occupa lo spazio di esterno sinistro. "In fase di non possesso, lavora spesso come seconda punta e tende ad attaccare tantissimo l'area di rigore". Infine 5,5 dal Corriere dello Sport: "Soliti movimenti da seconda punta, si aggiunge a Lucca come torre e sfiora il gol diverse volte. Poco preciso. Nel finale spreca, poi esulta con Anguissa".