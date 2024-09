McTominay il migliore in campo, pioggia di 7 sui giornali: "E come lo tieni fuori?"

Pioggia di 7 per Scott McTominay, la sorpresa di Conte allo Stadium, giudicato da tutti i quotidiani odierni come il migliore in campo della sfida tra Juventus e Napoli. Un rinforzo non da poco per il Napoli.

Gazzetta dello Sport 7 - Bella scoperta, per chi non lo conosceva, ma parliamo di un uomo con 255 presenze nello United. La Juve fatica a contenerne fisicità e tecnica.

Il Mattino 7 - La grande variante voluta da Conte che trova quelle corse che fanno guadagnare metri. Lavora su Kalulu in prima battuta, poi scala sui mediani in interdizione. Ha tatto e logica, ma non la sensibilità del passaggio perfetto

Corriere dello Sport 7 - L’esordio dal 1’, molto convincente: aumenta i valori in entrambe le fasi con qualità, personalità e intensità nelle pressioni. In fase di possesso recita quasi da seconda punta e sfiora anche il gol da fuori (27’). Difficile tenerlo fuori.

Tuttonapoli 7 - Si piazza in mediana e fa valere il suo passo. Recupera palloni interessanti e va vicino al gol al 29’ con un destro da fuori.