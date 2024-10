McTominay, quanti 7 nelle pagelle sui quotidiani: "Gol, km, duelli e chiave tattica: è incredibile!"

Impatto importante per Scott McTominay. Il centrocampista del Napoli ha sbloccato il match di ieri contro contro il Como dopo nemmeno trenta secondi sul cronometro. "Sempre più chiave tattica del Napoli - è l'analisi della Gazzetta dello Sport -. Il doppio ruolo (punta centrale- mediano laterale) e il gol dopo 25”. Il 4-2-4 nasce per lui". "Impatto incredibile sul campionato italiano - scrive Tuttosport -. Trova il gol dopo 25’ secondi. Riempie l’area ed è il punto di riferimento per tenere la squadra alta".

"Il primo gol in A dopo 26” ad avvalorare la scelta tattica di sistemarlo al fianco di Romelu - riporta il Corriere dello Sport -. E ancora: collezione di chilometri, una decina di duelli, pericoli in area e tanta, ma tanta fase difensiva. Energia pazzesca, valori altissimi". Questo il commento di TMW: "Impiega 26 secondi per sbloccare il risultato, trovando il suo primo gol in Serie A con un bel tiro dopo un movimento perfetto. Le specialità della casa. L'impatto sul Napoli è clamoroso: in poco tempo è divenuto già un calciatore-chiave per Conte".

Per TuttoNapoli.net è "principesco il movimento e il controllo destro e sinistro sul gol. Una rete di una bellezza stordente, accompagnata da tante altre giocate di qualità e quantità. Da notare una chiusura nel finale, sul risultato sul 2-1, su Nico Paz. Delizioso".

I VOTI

TuttoMercatoWeb.com: 7

Gazzetta dello Sport: 7

Tuttosport: 7

Corriere dello Sport: 7,5

Corriere della Sera: 7

TuttoNapoli.net: 7,5