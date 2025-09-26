McTominay rivuole il gol: col Pisa si è vista una novità tattica

McTominay ha segnato il primo gol della stagione ma poi si è fermato. In termini realizzativi, s'intende. Con il Pisa ha fornito a Lucca l'assist decisivo. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport gli dedica un paginone e parla anche di alcune novità tattiche che si sono viste contro il Pisa.

"Toccherà a Conte e a Scott studiare possibili contromosse a sorpresa. Già nell'ultima partita contro il Pisa si è visto qualcosa di diverso. Con McTominay più spesso dentro al campo e De Bruyne che finiva per allargare la sua posizione. Perché il Napoli ha bisogno del dinamismo di Scott, della sua capacità di rompere gli schemi, di inserirsi da dietro e di colpire anche dalla distanza. Un mese di digiuno sembra una vita".