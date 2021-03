Mertens e Osimhen non sono al top: Gattuso ha un'idea per gestirli

Mertens e Osimhen non sono ancora al massimo della forma, Dries non riesce ancora a ritrovare la fluidità nella corsa, nelle intuizioni tecniche ma ha qualità, intelligenza tattica ed è prezioso anche in queste condizioni. Contro il Bologna e il Milan, Gattuso ha optato per lui dal primo minuto e per Osimhen a gara in corso. L’idea è conquistare il campo con il palleggio nella prima parte della gara e poi affondare il colpo con Osimhen nei duelli, nella ricerca degli attacchi in campo aperto. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno.