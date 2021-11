Mertens ritrova il gol: non segnava da sei mesi e mezzo e quasi da due anni da rigore

C'è gioia anche per Dries Mertens nella trasferta di Varsavia: l'attaccante belga festeggia al meglio la notizia che diventerà padre realizzando una rete che mancava da una vita, sfruttando un calcio di rigore. Da quanto andava avanti la sua astinenza? Lo scrive oggi in edicola il Corriere del Mezzogiorno:

"Mertens non segnava da sei mesi e mezzo, da Napoli-Lazio dello scorso 22 aprile. A Dries contro il Legia sono bastati due minuti per far gol e l’ha fatto a modo suo, con estro e creatività. Josuè con il fallo su Politano ha consegnato un altro rigore al Napoli, Mertens l’ha trasformato facendo il cucchiaio a Miszta. Non segnava dal dischetto con la maglia azzurra da Napoli-Genk del 10 dicembre 2019".