Messaggero - Under, la Roma attende il Napoli: posizioni ferme, previsto nuovo incontro

Quello di Cengiz Under continua ad essere uno dei nomi caldi per il mercato del Napoli. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un incontro, nel tentativo di gettare le basi dell'affare. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il giocatore turco sarebbe ormai pronto alla partenza ed in casa Roma si attende soltanto il perfezionarsi dell'offerta azzurra: la Roma chiede al momento 35 mentre De Laurentiis è fermo a 25, nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro per cercare di avvicinare le due posizioni. Il Napoli - si legge - sarebbe disposto ad inserire ulteriori 6 mln di bonus per cercare di avvicinare la richiesta giallorossa.