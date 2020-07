Sky - Under-Napoli, contatti frequenti: c'è stato oggi incontro con la Roma, le ultime

Cengiz Under (22) resta uno dei giocatori su quali c'è l'attenzione del Napoli. La squadra di Gattuso sta pensando come rinnovare l'attacco, soprattutto con le più che probabili partenze di Milik e Callejon. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio ai microfoni di Sky Sport "Under è uno degli obiettivi del Napoli, la Roma lo ha messo in vendita al miglior offerente. Si parla di un incontro avvenuto oggi prima della partita anche se le due società hanno smentito ma noi raccontiamo le nostre indiscrezioni, ci sono contatti frequenti. Il Napoli vorrebbe inserire Milik nell'operazione, ma la Roma con Dzeko in organico vuole soprattutto incassare da Under".