"Mi manda Cavani", retroscena Olivera: prima del sì ha chiesto informazioni al Matador

Un acquisto nel segno di Cavani. Uruguagio come lui, Mathias Olivera è pronto a vestire la maglia del Napoli

Un acquisto nel segno di Cavani. Uruguagio come lui, Mathias Olivera è pronto a vestire la maglia del Napoli. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Mi manda Cavani. Sono le credenziali con cui Mathias Olivera si presenterà al Napoli. Ed è un lasciapassare che riempie il cuore ai tifosi azzurri, ancora innamorati del Matador. E non si tratta semplicemente di un modo di dire. Perché quando nel gennaio scorso il terzino del Getafe fu convocato per la prima volta con “la Celeste” chiese informazioni proprio a Cavani, che gli parlò in maniera entusiastica dell’ambiente".