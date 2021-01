Miastenia, Gattuso sta molto meglio: ha diretto gli ultimi tre allenamenti

Ci sono buone notizie per Rino Gattuso dopo i problemi all'occhio a causa della miastenia che lo ha colpito diversi anni fa e che s'è ripresentata recentemente. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l'allenatore del Napoli ha imboccato la via del controllo rispetto al suo problema. Il tecnico ha diretto gli ultimi tre allenamenti a Castel Volturno e dunque sta molto meglio. Una bella notizia per tutti.