Milan, Allegri pensa a due armi dalla panchina ad hoc per il Napoli

Il Milan si prepara alla sfida di campionato contro i campioni d’Italia del Napoli con una novità importante: Rafael Leao torna a disposizione dopo oltre un mese di stop. Il portoghese non è ancora al top e partirà dalla panchina, ma per Max Allegri poter contare su di lui a gara in corso rappresenta un’arma preziosa. Stessa sorte per Christopher Nkunku, reduce dal primo gol in maglia rossonera e anch’egli non ancora al 100% della condizione.

Come riportato dal Corriere dello Sport, la panchina di domenica non deve ingannare: Leao e Nkunku sono destinati a diventare i titolari del Milan del futuro. Allegri dovrà però gestire un attacco ricco di alternative, in cui Christian Pulisic si è ritagliato un ruolo fondamentale e dove persino l’ipotesi di un tridente con tutti e tre non è esclusa. In questo contesto rischia spazio Santiago Gimenez, che però, dopo il gol al Lecce, sembra pronto a rilanciarsi.