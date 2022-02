Milan, Ibrahimovic mette il Napoli nel mirino: rientro sempre più vicino

Si avvicina il rientro in campo di Ibrahimovic. Lo svedese sarà costretto suo malgrado ad assistere dagli spalti al derby di Coppa Italia

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Si avvicina il rientro in campo di Ibrahimovic. Lo svedese sarà costretto suo malgrado ad assistere dagli spalti al derby di Coppa Italia, ma se tutto andrà secondo i piani tornerà a disposizione di Stefano Pioli per il big match contro il Napoli. Il countdown è già partito, Zlatan vuole tornare decisivo in questo finale di stagione.