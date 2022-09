Milan-Napoli all'insegna delle assenze, ma Spalletti bandisce il discorso da Castel Volturno

Domani ci sono i Rangers in Champions League, domenica il big match col Milan in campionato.

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani ci sono i Rangers in Champions League, domenica il big match col Milan in campionato. Ma Luciano Spalletti non vuole che i pensieri della sua squadra vadano troppo in là, si legge sul Corriere del Mezzogiorno: "Milan-Napoli sarà una sfida all’insegna delle assenze anche quest’anno, Spalletti non avrà Osimhen, Pioli dovrà fare a meno di Leao squalificato, Rebic e Origi per motivi fisici. Il big-match di San Siro, però, è lontano ed è bandito dai discorsi di Castel Volturno, dove si pensa soltanto alla trasferta di Glasgow".