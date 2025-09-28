Milan-Napoli, probabili formazioni Gazzetta: due dubbi a testa per Allegri e Conte

Milan-Napoli è il match di cartello di questa quinta giornata di campionato. Massimiliano Allegri contro Antonio Conte, i due allenatori più vincenti attualmente in Serie A. Basta questo. E chi sceglieranno i due tecnici? Secondo La Gazzetta dello Sport, in casa rossonera ci sono due ballottaggi: Gimenez è favorito su Nkunku per affiancare Pulisic, Fofana lo è parecchio su Loftus-Cheek per l'ultima maglia in mediana.

Dall'altro lato, in casa Napoli, pochi dubbi viste le tante assenze (Spinazzola, Olivera, Rrahmani e non solo). Anche qui però un paio di ballottaggi è meglio tenerli in conto: Meret o Milinkovic-Savic tra i pali? In vantaggio l'italiano; al centro della difesa più Beukema di Marianucci. Ecco le probabili formazioni secondo la Rosea.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Gimenez, Pulisic.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund.