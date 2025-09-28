Milan-Napoli sold-out: ecco quanti napoletani ci saranno nonostante il divieto di trasferta

L'attesa per Milan-Napoli è alle stelle. Da un lato Massimiliano Allegri, dall'altro Antonio Conte: i due allenatori più titolati attualmente in Serie A. Anche i tifosi non stanno più nella pelle e stasera a San Siro saranno più di 72mila, di cui circa tremila napoletani. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"A San Siro tornerà anche il tifo organizzato della curva rossonera mentre nel settore ospiti non ci saranno i tifosi napoletani residenti in Campania a causa del divieto di trasferta imposto dalla Prefettura di Milano (circa 3000 i biglietti venduti)".