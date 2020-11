Moviola CdS dà 6 a Valeri: "Bakayoko, il primo giallo c'era. Ibra da arancione"

L'edizione odierna del Corriere dello Sport promuove Valeri per la direzione di Napoli-Milan. Voto 6 per l'arbitro: "Bakayoko? Il primo giallo ci può stare per l'imprudenza, a fronte di chi dice che non era neanche ammonizione. La gomitata di Ibra a Koulibaly ha tratti di volontareità. Valeri sbaglia perché ci stava almeno il giallo. Il Var poteva intervenire solo per il rosso".