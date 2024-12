Moviola CdS - Stavolta bravo La Penna: gestisce bene tutti gli episodi e i cartellini

Bravo Federico La Penna, stavolta. La sua direzione di gara di Genoa-Napoli viene promossa dalla moviola del Corriere dello Sport: "Buona partita per La Penna, accompagnata e mai inseguita, anche quando lo scenario è cambiato fra primo e secondo tempo. Corretti i cartellini gialli (tre alla fine, quello a Sabelli più per l’inerzia che per il fallo di per sé), con appena 16 falli fischiati. Nessuna criticità nelle due aree, accettate le decisioni in campo, ha dato le risposte che Rocchi si aspettava.



Nessuna protesta, neanche di quelli del Genoa, veloce check a Lissone: sul tiro di Vitinha, Rrahmani tocca prima con il piede destro, poi su un ulteriore rimpallo, con la mano destra, attaccata al corpo, difficile in ogni caso considerarla punibile.



Regolare il gol di Anguissa, nonostante il lungo check: non c’è fallo su Frendrup (i due saltano, l’azzurro è solo più concreto), non c’è tocco con il braccio sinistro, piuttosto con la nuca di Frendrup stesso. Ok anche la rete di Rrahmani: sulla punizione di Lobotka, Sabelli tiene tutti in gioco (lo dice La Penna a Badelj, «Stanno controllando il fuorigioco»).



Correttamente annullato il gol di McTominay: non perché il pallone crossato da Politano fosse uscito dal campo, ma perché lo stesso Politano è partito in offside sul passaggio di Di Lorenzo, lo si è capito subito dal braccio alzato di La Penna: è oltre Vásquez e Martin".