Moviola Gazzetta: "Dubbio da rigore Cristante-Mudryk: il VAR tace"

© foto di www.imagephotoagency.it

"Moviola Ucraina-Italia, dubbio da rigore Cristante-Mudryk: il VAR tace" scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Al terzo minuto di recupero di Ucraina-Italia l'episodio dubbio in area azzurra con il contatto Mudryk-Cristante: "il piede dell’azzurro pare toccare quello destro dell’attaccante ucraino che subito cade a terra come colpito da una scossa elettrica: resta il fatto che Gil Manzano non concede il rigore, attende e poi il Var (Munuera) lascia correre avallando la decisione da campo".