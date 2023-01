Moviola Gazzetta promuove Chiffi: "Giusto non espellere Pirola, ecco perché"

Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che promuove il direttore di gara con un 7 pieno in pagella. Non punibile il tocco con il braccio di Gyomber

Non presenta zone d'ombra la direzione di Daniele Chiffi in Salernitana-Napoli. Questo il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che promuove il direttore di gara con un 7 pieno in pagella. Non punibile il tocco con il braccio di Gyomber, che impatta dopo che la sfera era rimbalzata sul suo piede sinistro: la posizione è congrua con il movimento del corpo, dunque giusto non assegnare penalty agli azzurri. Corretto anche il giallo mostrato a Pirola per fallo su Osimhen al limite dell'area: il quotidiano non ravvisa una situazione da ultimo uomo, perché - si legge - Lovato era potenzialmente in grado di recuperare sull’attaccante.