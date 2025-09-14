Moviola Gazzetta: rigore solare su Anguissa! Giusto convalidare l'1-3
Il Napoli batte 3-1 la Fiorentina con una gran bella prestazione, una vera e propria esibizione. Il successo ha trovato strada spianata dopo il rigore dell'1-0 realizzato da De Bruyne per un calcio di rigore conquistato da Anguissa per fallo di Comuzzo. Un fallo su cui non ci sono dubbi, scrive nella sua moviola La Gazzetta dello Sport:
"Lungo controllo Var al 3’ per un possibile offside nell’azione del rigore fischiato al Napoli per fallo (netto) di Comuzzo su Anguissa: Di Lorenzo è tenuto in gioco da Gosens. Nella ripresa, Zufferli invitato dal Var Aureliano a tardare la ripresa del gioco dopo l’1-3 firmato da Ranieri al 34’, su sviluppo di calcio d’angolo: si controlla che non ci siano infrazioni nell’area napoletana, Anguissa lamenta una spinta ma la rete viene convalidata".
