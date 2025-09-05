Murale Jorit allo stadio Maradona: svelati i primi quattro giocatori scelti

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 11:30Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

Il quotidiano Repubblica oggi in edicola inizia ad anticipare i nomi dei calciatori del Napoli protagonisti degli undici murales realizzati dall'artista Jorit allo stadio Diego Armando Maradona, lungo via Giambattista Marino, per il progetto approvato dal Comune con l'annuncio di ieri da parte del sindaco Gaetano Manfredi. Grande curiosità per la formazione che verrà schierata dall'artista con tanti big: "Al momento ne ha realizzati tre: in porta c’è Dino Zoff, i difensori centrali sono Rudi Krol e Kalidou Koulibaly.

Ne mancano altri otto, uno è Diego naturalmente, gli altri sette potranno sceglierli proprio gli appassionati votando sui suoi canali social".