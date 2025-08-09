Musah, storia tutt'altro che finita: Nottingham offre 30 mln ma lui preferisce il Napoli

Yunus Musah, una storia tutt'altro che finita. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport il Napoli resta molto vigile sul centrocampista in uscita dal Milan: "Occhi aperti anche sul fronte italo-inglese, nel senso che Manna sta guardando con attenzione l’evoluzione della storia tra il Milan e il Nottingham Forest, ovvero il club che ha acquistato il vecchio obiettivo Ndoye, per Yunus Musah.

Il centrocampista statunitense, 22 anni, è il mediano fisico che il club azzurro aveva praticamente acquistato a inizio mercato, per 25 milioni, ma poi la storia finì in un lampo. Il Forest è disposto a pagare 30 milioni, ma il giocatore preferirebbe il Napoli se ci fosse ancora la possibilità: percorso inverso rispetto a Ndoye".