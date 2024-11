Napoli-Atalanta vale il primato alla sosta: numeri al top in Serie A, il confronto

vedi letture

C'è da attendersi un match caldissimo oggi al Maradona tra Napoli e Atalanta, con il fischio d'inizio in programma per le 12.30. Come sottolinea il Corriere dello Sport, gli azzurri sono decisamente un'altra squadra rispetto a quella - sbiadita - che la Dea ha battuto lo scorso 30 marzo col punteggio di 3-0.

Il Napoli è infatti primo in classifica, ne ha vinte 8 e meglio in Europa ha fatto soltanto il Barça con 10 su 11 in Liga, una in più; ha la miglior difesa della Serie A e d’Europa con il Lipsia (5 gol incassati), viaggia con 7 clean sheet e da settembre ha subito una sola rete come nessuno nei 5 top campionati d’Europa. Inoltre, a Conte manca un passo e diventerà l’unico nella storia del club ad aver vinto le prime sei in casa della sua esperienza da allenatore. Tra l’altro, eguaglierebbe una striscia registrata soltanto due volte in quasi cent’anni di vita: nel 1930-31 e nel 1 987-88 con Maradona e Careca.

Anche l’Atalanta è in ottima forma: 4 vittorie consecutive e 6 in totale gestendo anche la Champions, zone alte della classifica a -6 dal Napoli, non di certo la miglior difesa con 14 gol subiti ma l’attacco principe con 26 realizzati. Con una vittoria, gli azzurri avrebbero la certezza di trascorrere un’altra sosta in solitudine testa alla classifica, a prescindere dalla sfida con l’Inter.