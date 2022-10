Napoli da Scudetto? Per Gazzetta sì, tre indizi fanno una prova: ecco quali sono

Tre indizi fanno una prova, lo si sa. E' un Napoli da Scudetto o no? Sì, per La Gazzetta dello Sport, che racconta quali sono questi tre indizi

Tre indizi fanno una prova, lo si sa. E' un Napoli da Scudetto o no? Sì, per La Gazzetta dello Sport, che racconta quali sono questi tre indizi nella sua edizione odierna: "Primo: i tifosi felici e convinti alla fine intonano senza paura scaramantica: «Napoli torna campione». Secondo: il low profile scelto dal presidente De Laurentiis - primo in A e pure in B col Bari -, sceso negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra ma senza retorica e soprattutto senza dichiarazioni ai media che potrebbero turbare gli equilibri costruiti in estate. E terzo, ma non ultimo, le parole di Spalletti: «La squadra sta imparando ad abituarsi alle diverse situazioni. Se si continua a bombardarli che tornano stanchi dalle nazionali, questi... tornano stanchi. Guardate il Bayern: ha giocato senza allenarsi ed ha vinto, bisogna avere la mentalità giusta. Lavoriamo su questo»".