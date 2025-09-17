Napoli ed il centrocampo che fa sognare, Gazzetta ammette: "E' una fusione magica"

Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si esalta il centrocampo del Napoli.

"C’è un cocktail che stordisce in quel palleggio, nella capacità di correre liberamente negli spazi, di attaccarli o o coprirli, ed è la fusione magica che è venuta fuori mettendo assieme la materia grigia di Lobotka, De Bruyne, Anguissa e McTominay". Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si esalta il centrocampo del Napoli.

In particolare la rosea evidenzia il grande impatto di Frank Anguissa, che il Napoli era andato a pescare dalla Premier quando non stava vivendo un buon momento della carriera: "Anguissa è il centrocampista che dà ritmo dal 2021, l’affarone (500mila euro per il prestito, poi 14 per il riscatto) andando a pescare nei mercatini dell’usato di Londra, zona Fulham, dopo che Marsiglia e anche Villarreal, distratti, l’avevano trascurato".