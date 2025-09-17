Napoli ed il centrocampo che fa sognare, Gazzetta ammette: "E' una fusione magica"
"C’è un cocktail che stordisce in quel palleggio, nella capacità di correre liberamente negli spazi, di attaccarli o o coprirli, ed è la fusione magica che è venuta fuori mettendo assieme la materia grigia di Lobotka, De Bruyne, Anguissa e McTominay". Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si esalta il centrocampo del Napoli.
In particolare la rosea evidenzia il grande impatto di Frank Anguissa, che il Napoli era andato a pescare dalla Premier quando non stava vivendo un buon momento della carriera: "Anguissa è il centrocampista che dà ritmo dal 2021, l’affarone (500mila euro per il prestito, poi 14 per il riscatto) andando a pescare nei mercatini dell’usato di Londra, zona Fulham, dopo che Marsiglia e anche Villarreal, distratti, l’avevano trascurato".
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
|Manchester City
|Napoli
