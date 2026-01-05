Napoli 'Inarrestabile' per Repubblica: "Gara senza storia come le ultime"

Inarrestabile. Così l'edizione odierna di Repubblica definisce la prestazione degli azzurri contro la Lazio, battuta a domicilio per 2-0: "Il Napoli ha sbancato anche l’Olimpico e ha conquistato contro la Lazio la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Supercoppa Italiana, tutte con lo stesso e rotondo punteggio (2-0). Senza storia anche la sfida di ieri mattina a Roma, come lo erano state quelle con Milan, Bologna e Cremonese.

Stavolta con il nuovo modulo di Antonio Conte si sono esaltati Spinazzola e Rrahmni, gli autori dei due gol che hanno chiuso i conti già nel primo tempo. Gara senza storia e unico allarme per l’infortunio nella ripresa di Neres. Da verificare le sue condizioni per la sfida di mercoledì al Maradona contro il Verona" si legge sul quotidiano.