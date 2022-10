Napoli incredibilmente al top d'Europa, ma sorprende anche in Italia: ha il 6° monte ingaggi in A

Andando a guardare i valori delle rose e degli ingaggi di tutta Europa, è incredibile che il Napoli in questo momento sia al top della Champions League.

Andando a guardare i valori delle rose e degli ingaggi di tutta Europa, è incredibile che il Napoli in questo momento sia al top della Champions League. Ma è strano che gli azzurri stiano dominando anche in Italia, dal momento che di certo non è la squadra più forte (per valore sulla carta) e quella che spende di più per gli ingaggi. Lo sottolinea Tuttosport:

"Il Psg sborsa ogni anno 386,840 milioni di euro mentre il Napoli si ferma a soli 67,940 milioni. Una disparità esagerata e che, a rigor di logica, dovrebbe costringere i partenopei molto più in basso in tutte le classifiche, anche quelle del ranking europeo che conta i risultati degli ultimi 5 anni. Gli azzurri sono diciannovesimi e puntano al raggiungimento del quindicesimo posto oggi occupato dal Porto, altro esempio di bilancio virtuoso: monte ingaggi da 23,160 milioni. E sembrerebbe inspiegabile anche il primato in Serie A, davanti a società che investono molti più soldi per pagare i loro giocatori: Juventus 188,8 milioni annui, Inter 126,2, Roma 91,4, Milan 80,8 e Lazio 70,4".