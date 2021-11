Napoli-Lazio e cerimonia Diego: la CBS trasmetterà tutto in diretta negli Stati Uniti

Napoli-Lazio sarà trasmessa praticamente in tutto il mondo. Come già comunicato dal club azzurro, i 5 Continenti si sono assicurati una copertura televisiva non solo per l'evento sportivo ma anche per la cerimonia di celebrazione in memoria di Diego Armando Maradona. E quest'oggi il Corriere dello Sport sottolinea che la CBS trasmetterà partita e cerimonia negli Usa.