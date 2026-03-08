Napoli-Lecce, Vergara in dubbio: Conte ha già scelto l'eventuale sostituto

L'azzurro Antonio Vergara si sottoporrà domani agli esami strumentali dopo il problema fisico accusato durante la partita tra Napoli e Torino, giocata venerdì allo Stadio Diego Armando Maradona. Le prime indiscrezioni parlano di una possibile fascite plantare per il trequartista allenato da Antonio Conte, ma soltanto gli accertamenti delle prossime ore potranno chiarire con precisione la natura dell’infortunio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, le condizioni del giocatore saranno monitorate attentamente nei prossimi giorni nel centro sportivo del Napoli Training Center, dove la squadra tornerà ad allenarsi da martedì. Al momento la presenza di Vergara per la sfidaal Maradona contro il Lecce resta in dubbio. In caso di assenza, Conte starebbe valutando l’impiego del brasiliano Giovane, rimasto in panchina nell’ultima gara di campionato. 