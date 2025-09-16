Napoli outsider per la Champions, Gazzetta: "Gioco evoluto, Conte punta all'Europa"

Il giornalista Fabio Licari per La Gazzetta dello Sport presenta le squadre della nuova Champions League e prova a individuare quelle che sulla carta sono le favorite: "Psg davanti di diritto, poi gruppo di sfidanti più o meno alla sua altezza: quattro inglesi (Liverpool, Arsenal, City e Chelsea), due spagnole (Real Madrid e Barcellona) e una tedesca (Bayern). In teoria, i quarti di finale sarebbero già "disegnati". Molto in teoria: nella coppa dei dettagli non c'è niente di matematico. Però è dura individuare un favorito assoluto".

Il Napoli è inserita tra le possibili outsider del torneo: "Coppa dei dettagli, la Champions, ma anche delle sorprese, dal Villarreal semifinalista 2022 al Borussia in finale due anni fa. E quest'anno perché non il Napoli? Campione d'Italia, notevolmente rinforzato in tutti i reparti, con un gioco evoluto, e un tecnico, Conte, motivato a dimostrare la sua bravura anche in Europa".

E ancora: "Del Napoli s'è detto: oggi è la migliore delle nostre ma, si sa, la dimensione Champions non è il campionato. Però Conte ha creato una squadra evoluta e sempre in controllo. L'esame con il City può inserirla al vertice".